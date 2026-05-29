29.3 C
Firenze
venerdì 29 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tiafoe, racchetta ritrovata al Roland Garros. La tifosa: “Non volevo rubarla”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Frances Tiafoe ha ritrovato la racchetta ‘rubata’ al Roland Garros. Il tennista americano aveva denunciato il ‘furto’ dopo la partita-maratona vinta contro Hubert Hurkacz, al termine della quale, per festeggiare, si era buttato letteralmente tra il pubblico, lasciando andare la racchetta che era stata raccolta da una tifosa. 

Come raccontato da Andres Vargas Peraza, a prendere la racchetta è stata Karen Gutierrez, un’appassionata di tennis colombiana di 28 anni. Gutierrez stava facendo il tifo per l’americano insieme a un’altra coppia e si trovava molto vicina al campo: “Nel momento in cui vince la partita, Tiafoe corre ad abbracciarci tutti quelli che eravamo lì”, ha raccontato, “in quel momento ha lasciato cadere la racchetta e io ho giurato che l’aveva lasciata per noi per tutto il tifo che avevamo fatto. Allora l’ho presa e ho aspettato persino che se ne andasse dal campo. Non è mai tornato a riprenderla”. 

Karen si è quindi portata via la racchetta e tutto procedeva bene. Il suo fidanzato le ha fatto notare che non era normale, quindi è tornata al campo per restituirla, ma non c’era più nessuno. Allora la donna ha iniziato a guardare sui social e ha trovato una storia, pubblicata dallo stesso Tiafoe, in cui stavano cercando la racchetta. Ha contattato il manager dell’americano tramite messaggio, ha spiegato cosa era successo, si sono incontrati, restituendo così la racchetta. 

Come ringraziamento, Tiafoe le ha inviato delle scarpe da tennis autografate con un messaggio che dice: “Grazie Karen”. Lei ha raccontato tutta la storia al manager spiegando che “la sua intenzione non era mai stata di rubare la racchetta”. Inoltre, oggi hanno invitato la colombiana all’allenamento privato di Tiafoe e le hanno dato due biglietti per il Roland Garros. 

 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
29.3 ° C
30.2 °
27.6 °
46 %
2.7kmh
20 %
Ven
27 °
Sab
32 °
Dom
30 °
Lun
28 °
Mar
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2367)ultimora (1228)Video Adnkronos (374)ImmediaPress (254)lavoro (117)salute (100)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati