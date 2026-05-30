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Tifoso Psg compra biglietto per finale, ma vola a… Bucarest: “Mi sono sbagliato”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Un tifoso del Paris Saint-Germain ha comprato i biglietti per la finale di Champions League, ma è volato a Bucarest invece di Budapest. Oggi, sabato 30 maggio, il Psg ha sfidato l’Arsenal nell’ultimo atto della massima competizione europea, in una partita, giocata, appunto, alla Puskas Arena della capitale ungherese. 

Un tifoso parigino però ha sbagliato destinazione, prenotando aereo e albergo a Bucarest invece che a Budapest: “Ho comprato i biglietti per la finale, ma mi sono sbagliato”, ha raccontato postando un video sui propri profili social, “mi trovo in Romania. La finale è a Budapest, ma pensavo fosse la stessa cosa”. 

“Perfavore riportate la coppa a casa, ma io non potrò venire a vedere la partita”, ha continuato, “vedrò la partita in televisione, ma non fa niente. Perfavore vincete questa finale”. 

 

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