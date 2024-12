Tony Effe e il concerto di Capodanno a Roma, Campidoglio gli ha chiesto passo indietro

(Adnkronos) –

Tony Effe non salirà sul palco del concerto di Capodanno organizzato a Roma al Circo Massimo. La decisione del Comune della Capitale dopo giorni di polemiche. “Non c’è nessuna censura, non stiamo parlando del diritto sacrosanto di Tony Effe di esprimersi e di fare concerti a Roma ma dell’opportunità di utilizzare risorse pubbliche dell’amministrazione, e quindi dei cittadini, per fare di lui uno degli ospiti del concerto di Capodanno”, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine dell’inaugurazione del progetto ‘Murales’ a piazza Venezia. “Nel momento in cui è risultato evidente che quella scelta avrebbe diviso la città e urtato la sensibilità di tanti, abbiamo ritenuto opportuno chiedere un passo indietro perché per noi il concerto di Capodanno deve unire e non dividere la città’’. La partecipazione di Tony Effe al concerto di Capodanno di Roma è diventata subito un caso. Il rapper era stato annunciato dallo stesso sindaco della Capitale tra gli artisti. Nel mirino ci sono i testi di alcune canzoni, giudicati misogini e contro le donne. Il Comune, dopo aver ricevuto lamentele bipartisan da parte di diversi esponenti politici e della giunta, ha deciso di fare un passo indietro sulla sua decisione . —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)