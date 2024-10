Torna La Talpa, ecco il cast ufficiale del reality condotto da Diletta Leotta

(Adnkronos) – Diletta Leotta debutta su Canale 5 alla conduzione de La Talpa, reality show che torna in tv dopo 16 anni in una veste tutta nuova. Ospite a Verissimo, Leotta ha svelato il cast ufficiale e le prime informazioni sul programma. “È un progetto straordinario, ci ho messo tutta me stessa per mettere in piedi questo primo figlio televisivo”, ha dichiarato Leotta. “Sarà un programma tridimensionale, con una parte di spionaggio, una parte di azione pura, con missioni e prove al limite della sopportazione umana, e una parte più emotiva”. La conduttrice ha spiegato nello studio di Verissimo che tra le novità de La Talpa c’è l’assenza di uno studio vero e proprio, ci sarà invece una ‘Corte delle spie’ dove i concorrenti interagiranno con Leotta e una ‘Villa delle spie’, in cui i concorrenti vivranno e dove si svolge il reality. Sono dieci i concorrenti vip che si destreggeranno tra intrighi, sospetti, alleanze e false amicizie. Il montepremi è da vincere tutti insieme, tranne uno: la Talpa. Ecco i nomi: Andrea Preti, Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti, Marina La Rosa, Marco Melandri, Alessandro Egger, Gilles Rocca e la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller, che partecipa come un unico concorrente. Nato a Copenaghen il 21 gennaio 1988 da padre danese e madre italiana, Andrea Preti vive in Italia da quando aveva 17 anni. Ha sognato fin da piccolo di diventare un attore e dopo aver studiato recitazione a New York, nel 2013 ha avuto la sua prima grande occasione partecipando alla fiction di Canale 5 ‘Furore’. Nel 2015 ha diretto ‘One more day’, film che si aggiudica il primo premio al Festival del Cinema Italiano a Mosca, in cui è anche attore. Con più di 700mila follower sui social, Andrea porta avanti anche la carriera da modello che gli ha permesso di collaborare con numerosi brand e nel 2016 è stato tra i concorrenti dell’undicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Nata a Poggibonsi l’8 settembre 1978, Lucilla Agosti cresce a Milano, città dove incomincia la sua formazione come attrice. A inizio anni Duemila colleziona esperienze come conduttrice in diversi programmi musicali televisivi. Nello stesso periodo ottiene dei ruoli in film come ‘La febbre’ di Alessandro D’Alatri e Il seme della discordia di Pappi Corsicato. Nel 2010 entra a far parte del cast di Distretto di Polizia 10 nel ruolo dell’ispettore Barbara Rostagno; tre anni dopo conduce insieme a Jane Alexander Mistero su Italia 1. Parallelamente alla sua carriera televisiva, porta avanti anche quella come conduttrice radiofonica. Lucilla Agosti è mamma di Cleo (nata nel 2011), Diego (2013) e Alma (2017). Nato a Roma nel gennaio del 1983, Gilles Rocca è un imprenditore e ha lavorato come attore in diverse serie tv di successo. Nel 2021 è stato uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi. Dopo la fine della storia con Miriam Galanti, durata 14 anni, Gilles Rocca ha mostrato il primo scatto con la sua nuova fidanzata nel gennaio del 2024: si tratta dell’attrice Roberta Mastromichele. Nato a Belgrado nel 1991, Alessandro Egger è un modello e attore di origini italo-serbe. Ha iniziato a lavorare come modello da giovanissimo partecipando a numerosi spot pubblicitari ed è stato un celebre testimonial di merendine quando era bambino. Dopo aver recitato in alcune serie tv, è diventato il volto di importanti brand di moda come Versace e Dolce & Gabbana. Nel 2021, ha recitato nel film ‘House of Gucci’ con Lady Gaga e Al Pacino. Schermitrice specializzata nel fioretto, Elisa Di Francisca è diventata campionessa olimpica nel 2012 vincendo due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Londra. Dopo una lunga e fortunata carriera, nel 2020 si è ritirata dall’attività agonistica. Sposata con Ivan Villa da settembre 2019, ha due figli, Ettore e Brando.

Nata a Napoli il 15 novembre 1992, dopo la maturità si è trasferita a Milano dove si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza. Si è fatta conoscere per la sua partecipazione a Miss Italia, poi ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo grazie a Striscia la Notizia, in cui è stata velina insieme a Irene Cioni. Sempre nello stesso periodo ha co-condotto Paperissima Sprint. Oggi è un’influencer e opinionista televisiva di programmi come ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Morning News’.

Orian Ichaki è una modella e attrice, con un seguito di oltre 50 mila follower su Instagram. Nella scorsa stagione televisiva è stata ‘Madre Natura’ in alcune puntate della trasmissione ‘Ciao Darwin 9’. Figlia della terapista e numerologa Roital More e dell’imprenditore Guy Ichaki, è nata e cresciuta a Herzliya, in Israele, per poi trasferirsi in Italia dove vive e lavora a diversi progetti nel campo della moda. Insieme al fratello minore Ran ha un marchio di gioielli che porta il loro nome, ma negli ultimi anni la modella è diventata nota per aver prestato il proprio volto a campagne pubblicitarie di grandi brand. Nata a Messina il 21 gennaio 1977, Marina La Rosa ha raggiunto la notorietà prendendo parte alla prima edizione del Grande Fratello, per poi partecipare a diversi programmi televisivi e a studiare recitazione. Nel 2002 è comparsa in alcune puntate della celebre fiction americana ‘Beautiful’, mentre l’anno seguente entrò nel cast di ‘Carabinieri 2’ e ‘Un posto al sole’. Lo stesso anno debuttò anche a teatro, mentre dal 2005 l’esperienza come conduttrice televisiva. Durante la stagione televisiva 2016-17 ha partecipato come opinionista al programma ‘Il giallo della settimana’, lo spin-off di ‘Quarto Grado’ in onda su TgCom24. La sua carriera è proseguita tra televisione, teatro e radio, fino al secondo posto raggiunto a ‘L’isola dei famosi 2019’, alle spalle di Marco Maddaloni. Nato a Ravenna il 7 agosto 1982, è stato un motociclista professionista. Nel 1992 e nel 1994 si laureò campione italiano con le minimoto, poi approdò in Classe 125 e ad Assen divenne il più giovane pilota ad aver vinto un Gran Premio di motociclismo. Con la Classe 250 divenne campione del mondo nel 2002, mentre nella stagione successiva si spostò nella classe regina del motomondiale. La sua esperienza proseguì dal 2011 nel Mondiale Superbike, dove chiuse la sua prima stagione al secondo posto. Durante la sua carriera, conobbe l’attuale compagna Manuela Raffaetà, con la quale ha avuto una figlia nel 2014. Nel 2022, dopo il suo ritiro, ha partecipato come concorrente alla sedicesima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, poi vinta da Nicolas Vaporidis. Veronica Peparini e Andreas Muller sono due ballerini. Lui è nato a Singen, in Germania, il 2 giugno 1996, ma è cresciuto a Fabriano, in provincia di Ancona; lei è nata a Roma il 25 febbraio 1971. Si sono conosciuti nel corso della sedicesima edizione di Amici di Maria de Filippi: concorrente lui, insegnante lei con una lunga esperienza come ballerina e coreografa nel panorama musicale italiano e internazionale. Dal loro amore a marzo 2024 sono nate le gemelline Penelope e Ginevra. Veronica Peparini è mamma anche di Daniele e Olivia, avuti da una precedente relazione. Non c’è ancora una data ufficiale, ma si sa che manca poco alla partenza: prossimamente andrà in onda su Canale 5, con contenuti in esclusiva su Mediaset Infinity. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)