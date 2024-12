Tornano gli zombie in ’28 Anni Dopo’, il primo trailer – Video

(Adnkronos) – Arriva ’28 Anni Dopo’, una nuova terrificante storia di zombie, sequel di ’28 Giorni Dopo’ e ’28 Settimane Dopo’, di cui Sony Pictures ha appena rilasciato il primo trailer. “I giorni diventarono settimane, le settimane diventarono anni”, si legge in questo video promozionale. Mentre nel poster un’ulteriore anticipazione di ciò che si vedrà nel film: “In 28 giorni si è manifestato, in 28 settimane si è diffuso, in 28 anni si è evoluto”. Sono passati quasi tre decenni da quando il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche e ora, ancora in una quarantena forzata e brutale, alcuni sono riusciti a sopravvivere in mezzo agli infetti. Un gruppo di sopravvissuti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un’unica strada rialzata ed estremamente protetta. Quando uno di questi lascia l’isola per una missione diretta nel profondo della terraferma, scoprirà segreti, meraviglie e orrori che hanno mutato non solo gli infetti ma anche gli altri sopravvissuti. Dopo il sequel del 2007, ’28 Settimane Dopo’ diretto da Juan Carlos Fresnadillo, tornano gli autori dietro il primo film del franchise. Come ’28 Giorni Dopo’ nel 2002, anche ’28 Anni Dopo’ è diretto dal premio Oscar Danny Boyle e scritto dallo sceneggiatore Alex Garland. Nel cast Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jack O’Connell e Alfie Williams. Nelle vesti di produttore Cillian Murphy, protagonista di ’28 Giorni Dopo’, che nel trailer appare anche tra gli zombie, anticipando un cameo nel film. ’28 Anni Dopo’ sarà vietato ai minori di 14 anni ed è atteso nei cinema italiani per il 19 giugno 2025. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)