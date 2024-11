Totti, allenamento social e i tifosi sognano il ritorno in campo

(Adnkronos) –

Francesco Totti di nuovo in Serie A? La clamorosa suggestione era stata lanciata qualche mese fa dallo stesso ex capitano della Roma, che aveva rivelato di avere sul tavolo già qualche offerta. Le riflessioni però, più che sulle motivazioni, riguardavano soprattutto la forma fisica. Il corpo, a 48 anni, non risponde più come un tempo e per questo immaginare un ritorno di Totti nel nostro campionato appare improbabile. Intanto però Totti ha scatenato la fantasia dei tifosi, soprattutto di quelli romanisti, pubblicando su Instagram una storia che lo ritrae alle prese con il tapis roulant con un messaggio chiaro: "Ci siamo quasi". La corsa è fluida e costante, la forma sembra buona. L'ex attaccante si allena, chissà se lo rivedremo presto in Serie A.