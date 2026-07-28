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Totti-Blasi, il divorzio è ufficiale: ridotto di 1.600 euro il mantenimento per i figli

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – E’ ufficiale il divorzio fra Francesco Totti e Ilary Blasi. La sentenza del tribunale civile, come anticipato da ‘Repubblica’, è stata depositata a inizio giugno ed è passata in giudicato pochi giorni fa. Si avvicina, così, a una conclusione la vicenda legale, iniziata nel luglio 2022 con l’annuncio della separazione, e passata attraverso tante udienze attraverso Rolex contesi e assegni di mantenimento. Proprio su questo ultimo punto intanto, il giudice avrebbe ridotto di 1.600 euro, da 12.500 a 10.900 euro, l’assegno mensile che Totti deve versare all’ex moglie per il mantenimento dei loro tre figli, riconoscendo in parte l’autosufficienza del primogenito, Cristian Totti. 

 

Finisce, così, in tribunale la fiaba tra l’ex calciatore e la showgirl. La separazione tra Totti e Blasi è diventata una delle battaglie legali più seguite in Italia. Dopo quasi quattro anni di udienze, accuse reciproche e contenziosi economici. La sentenza del Tribunale civile di Roma ha chiuso un’unione durata oltre vent’anni, seguita dai media sin dal matrimonio del 19 giugno del 2005 nella basilica di Santa Maria a Roma. Dalla loro unione sono nati tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Oggi l’ultimo atto di una lunghissima battaglia legale. 

Entrambi hanno già nuove relazioni: Totti con Noemi Bocchi, Ilary con Bastian Muller, che sarebbe pronta a sposare. “Firmate le carte, sono libera”, ha detto la conduttrice a inizio luglio in un’intervista a ‘Chi’, parlando delle prossime nozze con l’imprenditore tedesco.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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