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Totti, dopo il divorzio da Blasi vola alle Maldive con Noemi Bocchi

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(Adnkronos) –
Vacanza da sogno per Francesco Totti e Noemi Bocchi. L’ex Capitano della Roma, a pochi giorni dal divorzio da Ilary Blasi, è volato alle Maldive con la compagna. In realtà, stando a quanto pubblicato nelle Instagram stories, Totti si troverebbe nell’arcipelago per partecipare alla ‘Gundu Padel Cup 2026’, evento di padel che si svolge appunto alle Maldive dal 23 al 31 maggio 2026, precisamente sull’isola Alimathà.  

Il torneo, che vede tra i protagonisti le grandi leggende del calcio, unisce una settimana di puro relax a sfide di ‘pala’. Un’occasione per la coppia per staccare dal caos romano e concedersi qualche giorno di pace tra mare, spiagge e palme.  

 

 

Con loro anche Luca Toni che oggi ha compiuto 49 anni: “Tanti auguri a me”, ha scritto l’ex attaccante in un post condiviso sui social in cui compare al fianco di Totti e di Stefano Fiore mentre i tre improvvisano il “ballo dell’estate”.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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