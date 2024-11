Totti gladiatore a sorpresa al Lucca Comics – Video

(Adnkronos) – Francesco Totti gladiatore per un giorno. L’ex campione della Roma ha sorpreso i fan del Lucca Comics, il festival del fumetto che ogni anno attira migliaia nella città toscana, presentandosi vestito da gladiatore, mimetizzato tra una folla di attori che indossavano abiti d’epoca come si vede nelle immagini Adnkronos. Quando il gladiatore ha tolto l’elmo, il pubblico ha potuto riconoscere il volto dell’ex stella della Roma, scandendo il suo nome. L’iniziativa che ha visto protagonista Totti era legata alla promozione de Il Gladiatore II, sequel del kolossal di Ridley Scott del 2000 che uscirà nelle sale italiane il prossimo 14 novembre. La grande parata de Il Gladiatore II in collaborazione con Eagle Pictures, è un evento dell’Area Movie ideato e organizzata da Qmi. L’esibizione, svoltasi tra le vie di Lucca, è partita a mezzogiorno dal Giardino degli Osservanti per concludersi nel cuore della kermesse, in Piazza San Michele. Totti si è affacciato dal balcone del loggiato pretorio, salutando i fan. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)