Tour de France, Philipsen vince 10a e Pogacar sempre maglia gialla

(Adnkronos) – Va a Jasper Philipsen la decima tappa del Tour de France, la Orleans-Saint-Amand-Montrond di 187,3 km. Arrivo in volata di gruppo per il belga della Alpecin-Deceuninck, seguito da Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), che sfiora oggi il suo tris personale nella Corsa Gialla 2024, completa il podio Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech). Ai piedi del podio un ottimo Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), seguito da Fernando Gaviria (Movistar Team). Resta in Maglia Gialla il leader della corsa Tadej Pogacar, che mantiene intatta la distanza da Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard.