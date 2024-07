Tour de France, Pogacar vince tappa 19 e ipoteca trionfo

(Adnkronos) –

A due tappe dalla fine, il Tour de France 2024 è ormai virtualmente vinto da Tadej Pogacar. Lo sloveno ha vinto infatti anche in solitaria la tappa più dura con i suoi oltre 4000 di dislivello e il valico della Bonette a 2802 metri slm. Impresa che si aggiunge alla vittoria del Giro, e dopo 26 anni da Pantani i due grandi giri hanno un vincitore nella stessa stagione. Sui 144 km circa di è lo statunitense Matteo Jorgenson (Visma-Lease A Bike) a partire verso il traguardo ai -13,5, il gruppo Maglia Gialla è staccato di 3’26” ma c’è Yates della Uae alla guida per portare su Pogacar. Lo sloveno attacca senza strappare a circa 9,5 km dall’arrivo, lo fa solo forzando l’andatura: Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel non reggono il ritmo e restano subito indietro. Pogacar supera Simon Yates ai -3 km dall’arrivo e parte alla caccia di Jorgenson, che inquadra nel mirino già mezzo km dopo, lo salta scattando al -1,9 km e taglia da solo l’arrivo a Isola 2000. Quarta vittoria di tappa, 18 vittorie stagionali, 15 complessive al Tour. Domani ancora montagna. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)