Tragedia in Valtellina, tre militari Gdf morti durante esercitazione in montagna

(Adnkronos) – Tragedia in Valtellina oggi, dove tre militari della Guardia di Finanza sono morti durante un'esercitazione in parete nel territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Illesi altri due finanzieri che prendevano parte all'esercitazione. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13. A quanto si apprende, gli interventi di soccorso sono tuttora in corso. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a nome dell'intera giunta, esprime in una nota "cordoglio e vicinanza ai familiari e alla Guardia di finanza per il grave e doloroso incidente accaduto oggi in Val Masino". "Un evento tragico – dice il governatore – che ci colpisce profondamente e rattrista l'intera comunità della Lombardia".