(Adnkronos) – Un ragazzino di 13 anni è morto questa mattina a Padula, in provincia di Salerno, mentre si trovava nella piscina di un agriturismo situato in contrada Pantagone. I carabinieri di Sala Consilina stanno svolgendo le indagini, su incarico della Procura di Lagonegro (Potenza), per chiarire l’accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)