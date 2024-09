Tragico incidente sulla superstrada del Gargano, 3 giovani e un insegnante le vittime

(Adnkronos) – Sono un insegnante di 62 anni di San Nicandro Garganico e tre giovani di Vico del Gargano e Cagnano Varano le vittime dello scontro frontale tra due auto avvenuto ieri sera sulla superstrada del Gargano, la statale 693 dei laghi, nel tratto tra le uscite di San Nicandro Garganico e Apricena, località San Nazario. Un’altra persona è rimasta seriamente ferita ed è stata trasportata in elicottero del 118 all’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Sulla dinamica sono in corso accertamenti della Polizia stradale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, l’insegnante era alla guida di una Kia Sportage mentre le altre tre vittime, due uomini e una donna, e la persona ferita viaggiavano su Panda. Il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, ha ricordato l’insegnante di 62 anni con parole di cordoglio rivolte alla famiglia. ”Matteo Giovanditto – ha scritto in un messaggio – era un maestro attivo e versatile, che ha lasciato il segno nei suoi alunni e nei colleghi. Ed era un infaticabile appassionato del nostro territorio e delle sue bellezze. Non ci capacitiamo di questa repentina scomparsa”. Vicinanza è stata espressa anche alle famiglie delle altre vittime. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)