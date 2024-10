Trasporti, Salini (Webuild): “Inaugurazione metro M4 celebrazione lavoro italiano”

(Adnkronos) – L’inaugurazione della linea metropolitana M4 rappresenta per Webuild “un grande traguardo”perché “nella nostra città riuscire a fare la quinta metropolitana è un successo importante”. Lo ha affermato questa mattina l’ad di Webuild, Pietro Salini, durante la cerimonia di apertura di M4. “È stata una sfida importante perché riuscire a fare 15 chilometri nel centro della città e riuscirli a fare in questi tempi, compreso il Covid, credo sia un risultato molto rilevante – ha aggiunto -. Per noi significa lavorare, significa essere italiani e portare questa tecnologia in giro per il mondo”. “Lavoriamo dappertutto. Da Copenaghen a Riad a Salonicco che inaugureremo nei prossimi giorni. Questa competenza italiana, questo lavoro italiano oggi viene celebrato” ha concluso Salini. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)