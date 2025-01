Treni, circolazione sospesa su nodo Milano: ritardi e cancellazioni

(Adnkronos) – Circolazione dei treni sospesa oggi, 11 gennaio 2025, sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna per verifiche tecniche alla linea elettrica nel nodo di Milano. I treni, rende noto Fs Italiane, registrano ritardi e cancellazioni. La circolazione è regolare sulla linea Milano-Torino. E’ in corso un intervento dei tecnici di Rfi. Informazioni sulla circolazione sui siti web di Rfi e delle imprese ferroviarie. “I treni da Milano sono bloccati per un guasto e hanno più di un’ora di ritardo. Si vede che Salvini è rientrato a tempo pieno al Ministero. Il nostro incontro di oggi, allora, inizia alle 12 e non alle 11”, commenta intanto su X Matteo Renzi, atteso oggi a Firenze. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)