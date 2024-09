Trump, attentato e indagini Fbi: il piano di Routh, cosa sappiamo

(Adnkronos) –

Il tentativo di uccidere Donald Trump è stato “estremamente serio” anche se Ryan Wesley Routh, l’uomo arrestato a Pakm Beach, non ha mai avuto la possibilità di mirare all’ex presidente con il suo AK-47. Rimangono ancora domande senza risposta mentre l’Fbi fa il punto sulle indagini relative al potenziale attentato di domenica 15 settembre nei confronti di Trump, protetto dagli agenti del Secret Service sul percorso del Trump International Golf Club di West Pakm Beach. Gli investigatori si chiedono, in particolare, se Routh – 58enne proveniente dalle Hawaii – abbia agito da solo. Aveva complici? Poteva contare sulla collaborazione di qualcuno? “La nostra indagine lo stabilirà”, dice per ora Jeffrey B. Veltri, l’agente speciale dell’ufficio Fbi di Miami che coordina l’indagine. Il tentativo di assassinio, secondo Veltri, va considerato “estremamente serio” e il Bureau è “determinato a fornire le risposte” per capire “cosa abbia portato agli eventi che si sono verificati”. L’uomo è rimasto appostato per circa 12 ore, come emerge dai dati del suo cellulare. Un agente dell’Fbi afferma in una dichiarazione giurata che, sulla base dei primi controlli dei dati della rete T-Mobile, il cellulare di Routh risulta “nei pressi dell’area” dall’1.59 di domenica fino alle 13.31, quando un agente del Secret Service ha visto la canna del suo fucile sporgere da dietro un albero. Routh, con la sua Nissan evidentemente parcheggiata a pochi metri, era a conoscenza del programma dell’ex presidente? Il sospetto è rimasto in osservazione per tutto il giorno, in attesa che Trump completasse il percorso sul campo. Nei documenti dell’accusa, si ricostruisce come uno degli agenti del Secret Service che stava controllano il perimetro del campo da golf abbia aperto il fuoco dopo aver visto la canna del fucile. Subito dopo ha visto un uomo che si dava alla fuga entrando a bordo di una Nissan.

Routh non ha avuto il tempo di inquadrare Trump nel mirino, non ha mai avuto una linea di tiro, come spiega il vice direttore del Secret Service, Ronald Rowe jr. Il sospetto era in un’area pubblica, a ridosso della recinzione. “Mentre l’ex presidente Trump si muoveva lungo il fairway della quinta buca, non ancora a ridosso del green della sesta, l’agente che stava controllando l’area del green della sesta buca ha visto il soggetto armato con quello che sembrava un fucile automatico e ha immediatamente tolto la sicura”. Routh “non aveva una linea di tiro e ha abbandonato la scena. Non ha sparato alcun colpo ai nostri agenti”.

Routh è stato incriminato nel tribunale federale di Palm Beach per possesso illegale di armi. Al momento della fuga, conclusa con l’arresto sulla statale I-95, il 58enne ha abbandonato sulla recinzione una camera digitale, due borse, un fucile tipo Sks carico e con mirino telescopico. Il numero di serie del fucile era stato “cancellato e reso illeggibile ad occhio nudo”. Difeso da un avvocato di ufficio, Routh è stato per il momento incriminato perché non poteva possedere armi in quanto pregiudicato. L’udienza è durata pochi minuti e il giudice ne ha fissata un’altra per il prossimo 23 settembre, per discutere l’eventuale rilascio su cauzione. Potrebbero essere ovviamente formalizzate altre accuse ma, allo stesso tempo, potrebbe essere difficile incriminare Routh per l’attacco a Trump. Il procuratore statale di Palm Beach, Dave Aronberg, ha evidenziato che la distanza dal luogo in cui l’uomo si sarebbe appostato e il campo dove il tycoon stava giocando a golf, tra i 275 e i 450 metri circa, risulta troppo ampia per dimostrare che stesse puntando il fucile proprio contro l’ex presidente. Sarà molto più facile – ha poi aggiunto – incriminarlo per aver rivolto l’arma contro l’agente del Secret Service.

Routh si è descritto sui social media come un combattente per la libertà che ha girato il mondo, twittando ai leader mondiali (nel 2020 più volte al dittatore nordcoreano Kim Jong Un), viaggiando in Ucraina per sostenere il suo sforzo bellico contro la Russia e professando la sua volontà di morire per le cause in cui credeva. La realtà quotidiana era diversa. Lontano dalla sua tastiera, l’uomo gestiva una piccola azienda che costruiva minuscole case in un sobborgo di Honolulu, alle Hawaii, e passava il tempo a scrivere lettere al suo giornale locale su accampamenti di senzatetto, graffiti su un tunnel autostradale di Oahu e una disputa su un sentiero escursionistico. Routh si è iscritto a X, all’epoca Twitter, nel gennaio 2020 e ha iniziato immediatamente a postare di politica, secondo i tweet salvati dalla Wayback Machine di Internet Archive. In un post del 2020 scriveva di aver sostenuto Trump nel 2016, ma di aver cambiato idea sull’ex presidente: “Io e il mondo speravamo che il presidente Trump sarebbe stato diverso e migliore, ma siamo rimasti tutti molto delusi”. Più di recente, ha suggerito che lo slogan della campagna di Trump dovrebbe essere “rendere di nuovo schiavi gli americani”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)