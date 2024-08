Trump, comizio dietro vetro anti proiettile: “E poi dicono a me basta attacchi…”

(Adnkronos) – “Avete visto Barack Hussein Obama la notte scorsa? Attaccava il vostro presidente, e la stessa cosa Michelle”. E’ quanto ha detto Donald Trump in un comizio in North Carolina, il primo all’aperto dopo il tentato assassinio del 13 luglio scorso, che il tycoon ha tenuto protetto da un vetro anti-proiettile. “A me continuano a dire, ‘signore, parli delle questioni, niente attacchi personali’, ma poi questa gente fa attacchi personali per tutta la notte ed io devo continuare a parlare di politica”, ha aggiunto l’ex presidente riferendosi ai suoi consiglieri ed alleati che, privatamente e pubblicamente, gli stanno chiedendo di smettere di attaccare e insultare Kamala Harris e di concentrarsi invece sulle questioni politiche. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)