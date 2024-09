Trump: “Io odio Taylor Swift”

(Adnkronos) – “Io odio Taylor Swift”. A scriverlo, tutto in maiuscolo sul social Truth, il candidato repubblicano alla Casa Bianca, l’ex presidente Donald Trump, dopo l’endorsment della cantante alla candidata democratica Kamala Harris. Nei giorni scorsi l’artista aveva pubblicato un post, firmato “gattara senza figli”, in cui annunciava il suo appoggio a Kamala Harris. Una firma al veleno che richiama a quel “gattara infelice senza figli” con cui il candidato repubblicano alla vice presidenza, J D Vance, aveva apostrofato la vice presidente. Taylor Swift ”pagherà il prezzo” per aver espresso il suo sostegno a Kamala Harris, aveva già replicato Trump ‘giurando vendetta’. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)