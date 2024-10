Trump: “La mia salute? Sto molto meglio di Harris”

(Adnkronos) – “Sono molto più in salute di Kamala Harris”. Così il 78enne Donald Trump, che si rifiuta di rendere nota la sua cartella clinica, afferma di godere di una salute migliore della 59enne avversaria che la scorsa settimana ha pubblicato esami clinici e una lettera del medico curante che parla di “salute eccellente”, tranne episodi di allergie stagionali e orticaria. “Ho appena visto il referto di Kamala, non è buono, ci sono dei problemi veramente gravi che potrebbero avere effetti sulle sue funzioni – scrive su Truth Social riferendosi ai problemi, certo non gravi, di Harris – forse è per questo che non riusciva a rispondere alle domande anche più semplici a 60 Minutes. E’ di questo che si tratta?”. “Io non ho questi problemi” aggiunge Trump che a novembre ha pubblicato una lettera del medico curante, senza dettagli sugli ultimi controlli, e ora parla di informazioni “anche recenti” sul suo stato di salute, riferendosi forse a quelle diffuse dopo che è stato leggermente ferito a un orecchio durante il tentato assassinio a Butler lo scorso 13 luglio. Infine il tycoon afferma di non avere tempo per sottoporsi a controlli medici: “Sono troppo impegnato, nei prossimi 21 giorni userà ogni ora, ogni giorno per la campagna elettorale perché ci dobbiamo riprendere il Paese dalla sinistra radicale che lo sta distruggendo”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)