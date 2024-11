Trump nomina il generale Kellogg inviato per Ucraina e Russia

(Adnkronos) – Donald Trump annuncia la nomina del generale a riposo Keith Kellogg, un fedelissimo che ha già fatto parte della prima amministrazione Trump, a inviato per l’Ucraina e la Russia, con il compito di mettere fine a due anni e mezzo di conflitto. “Sono molto felice di nominare il generale Keith Kellogg come assistente del presidente ed inviato speciale per l’Ucraina e la Russia – ha dichiarato il presidente eletto sui social – Keith ha una distinta carriera nell’esercito e nel mondo degli affari, e ha ricoperto ruoli molti delicati di sicurezza nazionale durante la mia prima amministrazione”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)