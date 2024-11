Trump presidente, figlia transgender di Musk: “Lascio il Paese, non ho futuro qui”

(Adnkronos) – Vivian Jenna Wilson, la figlia transgender di Elon Musk, ha dichiarato di voler lasciare gli Stati Uniti dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. “Lo pensavo da tempo, ma ieri ne ho avuto la conferma. Non vedo il mio futuro negli Stati Uniti – ha scritto in un post su Threads – Anche se resterà in carica solo per 4 anni, anche se le norme anti-trans magicamente non si realizzeranno, le persone che lo hanno votato volontariamente non andranno da nessuna parte tanto presto”. La ventenne Wilson si è da tempo allontanata dal padre, che ha versato decine di milioni di dollari nella campagna elettorale di Trump. Il tycoon ha dichiarato che, in qualità di presidente, limiterà le terapie ormonali e impedirà alle donne transgender di accedere alle squadre sportive femminili, obbligandole ad accedere solo a strutture sportive in linea con il loro sesso di nascita. In un’intervista rilasciata a luglio, Musk ha affermato che Wilson è stata “uccisa dal virus della mente woke” e che è stato “ingannato” per autorizzarne le cure ormonali. In risposta ai commenti del padre, Wilson aveva descritto alla Cbs News il magnate come “freddo”, “molto veloce ad arrabbiarsi” e “narcisista”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)