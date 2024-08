Trump: “Sì a Fox News, dibattito con Harris il 4 settembre”

(Adnkronos) – L’ex presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver accettato la proposta di Fox News per un dibattito televisivo con l’attuale vicepresidente Kamala Harris. Il dibattito si svolgerà il 4 settembre in Pennsylvania, ha reso noto Trump. “Mi sono accordato con FoxNews per un dibattito con Kamala Harris mercoledì 4 settembre”, ha scritto l’ex presidente sulla sua piattaforma social Truth. “Il dibattito era stato precedentemente programmato contro ‘Sleepy Joe Biden’, sulla ABC, ma è stato revocato in quanto Biden non è più un contendente e io sono in causa contro la rete ABC e George Slopadopoulos, con conseguente conflitto di interessi”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)