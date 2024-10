Turismo, Th Resorts nomina Alberto Peroglio Longhin nuovo amministratore delegato

(Adnkronos) –

Th Resorts, parte del gruppo turistico Hotelturist, ha annunciato la nomina di Alberto Peroglio Longhin come nuovo Amministratore Delegato. La società, partecipata in modo paritetico da Solfin e Cdp Equity al 46% e da Isa per il restante 8%, è leader nel settore dell’ospitalità in Italia con il marchio Th Resorts. Peroglio Longhin succede a Giuliano Gaiba, che ha guidato l’azienda in una fase di crescita significativa, affrontando con successo le sfide poste dal mercato turistico post-pandemia. Con oltre trent’anni di esperienza Peroglio Longhin ha operato in primarie aziende nel settore del turismo e dell’ospitalità, dimostrando una forte capacità di guidare le aziende attraverso fasi di espansione e cambiamento. È stato prima Direttore Centrale del Gruppo Alpitour, successivamente ha guidato Parmatour in amministrazione straordinaria, seguito dal Parma Calcio. Ha poi ricoperto il ruolo di vertice nell’Agenzia di Sviluppo Turistico di Roma e Lazio e in Eatinerari, il tour operator del Gruppo Eataly. È stato inoltre ceo di Bluvacanze, Combo, ed Edit. Parallelamente, ha collaborato come advisor per Destination Italia, Barceló Viajes e A.T. Kearney, apportando il suo contributo strategico a diverse iniziative aziendali.

Graziano Debellini, presidente di Th Resorts, ha espresso grande fiducia nel nuovo amministratore delegato, sottolineando come la sua nomina rappresenti un passaggio strategico verso l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza del gruppo nel mercato italiano. “Siamo certi che, sotto la sua guida, l’azienda saprà cogliere le nuove opportunità offerte dai cambiamenti del settore e proseguire con successo nel percorso di innovazione che abbiamo tracciato”, ha dichiarato Debellini. Negli ultimi anni TH Resorts ha intrapreso un ambizioso percorso di crescita, aumentando le proprie acquisizioni e ampliando la presenza in destinazioni montane, balneari e urbane. Inoltre, il gruppo si è impegnato in progetti di sostenibilità, raggiungendo un approvvigionamento energetico totalmente green e ottenendo il rating Esg per tutte le strutture, un risultato che testimonia l’impegno verso un turismo responsabile e sostenibile.

Il nuovo amministratore delegato Alberto Peroglio Longhin ha dichiarato di essere entusiasta di contribuire a questo percorso, ribadendo l’intenzione di puntare sull’innovazione e sull’efficienza operativa per mantenere Th Resorts come punto di riferimento nel settore dell’ospitalità. “Lavorerò con il team per rafforzare la nostra competitività e realizzare gli ambiziosi obiettivi di crescita che ci siamo prefissati, puntando sull’ innovazione e l’efficienza operativa con l’obiettivo di consolidare la nostra leadership sulla montagna, il nostro posizionamento sul prodotto mare e la vocazione ad innovare per l’urban”.

Durante la riunione dell’Assemblea degli azionisti è stato nominato anche il nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà composto da: Graziano Debellini (presidente), Alberto Peroglio Longhin (designato alla carica di amministratore delegato), Maria Debellini (vicepresidente), Andrea Alghisi, Francesco Formica, Giorgio Franceschi, Ivano Ortelli, Giovanni Raimondi e Gianluca Santi. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)