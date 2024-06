Uccide la moglie a coltellate dopo una lite, 77enne fermato a Cagliari

(Adnkronos) – Al culmine di un litigio, un uomo ha ucciso la moglie in casa a Cagliari. E' accaduto nella notte e sul posto sono intervenute le forze dell'ordine allertate da una figlia della coppia. Da una prima ricostruzione, dopo una lite l'uomo, 77 anni, ha preso a coltellate la moglie di 59 anni e l'ha uccisa. Poi ha telefonato alla figlia che, a sua volta, ha dato l'allarme e richiesto i soccorsi. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza ma per la 59enne non c'è stato nulla da fare. Il 77enne, trovato in casa, è stato fermato dalla polizia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)