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Ucraina, Crosetto: “Minaccia atomica torna attuale”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Sta tornando attuale la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia”. Ad affermarlo il ministro della Difesa Guido Crosetto davanti alle Commissioni di Esteri e Difesa di Camera e Senato parlando della guerra fra Russia e Ucraina. Il ministro ha spiegato che quando il conflitto terminerà, l’Europa “dovrà confrontarsi con gli effetti della guerra: finanziari, energetici, con il grande numero di ex combattenti da reintegrare, con la ricostruzione dell’Ucraina, Paese resiliente ma provato, e della stessa Russia”. 

“Le stime disponibili in relazione alla guerra tra Ucraina e Russia indicano che il numero totale tra morti e feriti tra le parti coinvolte potrebbe avvicinarsi a 2 milioni entro la fine dell’anno, oltre mille al giorno sul lato russo”, ha detto ancora sottolineando: “Si tratta di dati difficili da verificare in modo definitivo ma sufficienti da rappresentare l’intensità dello scontro e le sue conseguenze sul lungo periodo”. E spiegando che si tratta di “un conflitto che da oltre quattro anni dal suo inizio continua a registrare livelli di violenza che l’Europa non conosceva dalla fine della Seconda guerra mondiale. E le ricadute sono molteplici, in particolare quelle finanziarie”. Inoltre, ha affermato Crosetto, “torna attuale la minaccia atomica che pensavamo aver consegnato ai libri di storia”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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