29.3 C
Firenze
domenica 21 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina, droni colpiscono Crimea: penisola resta senza benzina

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
L’Ucraina colpisce la Crimea con un massiccio attacco di droni e la penisola resta senza benzina. “Le nostre ‘sanzioni a lungo raggio’ hanno preso di mira la logistica militare degli occupanti, l’industria petrolifera e la difesa aerea. Tutto questo è una giusta risposta agli attacchi brutali della Russia contro il nostro popolo. Ringrazio i guerrieri del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, le Forze dei Sistemi Senza Equipaggio, l’Intelligence di Difesa dell’Ucraina e le Forze delle Operazioni Speciali per il loro lavoro di successo a una distanza di circa 300 chilometri dal fronte”, ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. 

“Abbiamo colpito impianti su entrambi i lati del Ponte di Kerch: logistica marittima utilizzata per trasportare petrolio nella regione di Krasnodar e un deposito di petrolio a Kerch, occupata per ora. Inoltre, sono state colpite strutture logistiche militari, oltre a quattro stazioni radar con sistemi S-400 e due sistemi Pantsir. Sono grato a tutti i nostri guerrieri per la loro precisione e professionalità. La Russia capisce solo la forza, e la nostra forza a lungo raggio sta sicuramente lavorando per la pace”, ha aggiunto Zelensky. 

Secondo Sergey Aksonyov, il governatore politico della penisola nominato da Mosca, almeno quattro persone sono state uccise e 28 sono rimaste ferite. Aksonyov ha annunciato lo stop alla vendita di carburante destinato ai cittadini. Nel corso della notte le autorità regionali hanno chiuso al traffico il ponte che collega Kerch con il territorio russo. Anche il porto di Kavkaz, sul lato russo dello Stretto di Kerch, sarebbe stato colpito: la località dispone di un terminal per il carburante e di un deposito di petrolio.  

﻿ 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
29.3 ° C
30.4 °
28.4 °
51 %
0.9kmh
0 %
Dom
35 °
Lun
35 °
Mar
38 °
Mer
38 °
Gio
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1419)ultimora (1052)Video Adnkronos (436)salute (92)sport (79)Tecnologia (79)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati