Ucraina e l’incursione in Russia, ecco perché Kiev ha attaccato Kursk

(Adnkronos) – Non ci sono alternative per Kiev: senza la possibilità di lanciare missili in profondità in territorio russo, sono necessarie operazioni di terra come quella lanciata nella regione di Kursk la scorsa settimana. L'Ucraina torna a chiedere ai partner occidentali di porre fine ai divieti sull'uso dei missili per poter attaccare la Russia per evitare che le forze di Mosca usino i loro territori per sferrare attacchi contro la popolazione civile ucraina. "Questa è una guerra senza regole" per Mosca, ha denunciato il consigliere del presidente Zelensky, Mikhailo Podolyak, in un post sul suo account Telegram. "Come qualsiasi altra regione di confine della Russia, Kursk bene illustra la guerra deliberatamente ignobile che i russi stanno combattendo, una guerra senza le regole della guerra", ha affermato. Per Kiev quindi, è legittimo colpire il territorio russo perché viene usato per immagazzinare gli equipaggiamenti, per ospitare basi aeree di piccole dimensioni, basare componenti di artiglieria, e per "preparare attacchi su larga scala contro la popolazione civile di un altro Paese". La Russia lo fa perché è sicura che il suo territorio è inviolabile, che nessuno distruggerà la logistica e le infrastrutture belliche sul territorio russo. Ma oggi l'Ucraina ha dimostrato che non è così". Ci sono solo due modi per costringere la Russia a rispettare le regole. La distruzione delle infrastrutture belliche russe con operazioni di terra come quella condotta a Kursk. E con attacchi a lungo raggio "in profondità" in Russia, operazioni "che richiedono molti missili e la fine del divieto informale sull'impiego di questi missili sul territorio della Federazione russa", ha sottolineato Podolyak. Kiev assicura tuttavia di non avere alcuna intenzione di occupare la regione russa. Un portavoce del ministero degli Esteri ha precisato che l'operazione ha come obiettivo quello di rendere più difficile la logistica militare delle forze di Mosca e il rafforzamento delle unità militari nell'est dell'Ucraina. "Diversamente dalla Russia, l'Ucraina non ha bisogno delle proprietà degli altri. L'Ucraina non è interessata a prendere il controllo della regione di Kursk, ma proteggere la vita degli ucraini", ha spiegato Heorhii Tykhyi. Secondo la versione ucraina, le forze di Kiev controllano mille chilometri quadrati di territorio. "Nonostante battaglie intense e difficili, le nostre forze continuano ad avanzare nella regione di Kursk", ha rivendicato Volodymyr Zelensky su X spiegando di essere "in costante contatto con il comandante in capo, Oleksandr Syrskyi" che lo informa sull'operazione in territorio russo. "Il fondo per gli scambi del nostro Stato sta crescendo", ha aggiunto il presidente ucraino, alludendo così alla cattura di militari russi da scambiare con i prigionieri ucraini. "Sono sotto il nostro controllo 74 comunità dove si stanno compiendo ispezioni e adottando misure di stabilizzazione continua lo sviluppo di soluzioni umanitarie per questi territori. Sono grato ai nostri guerrieri per il loro servizio eroico, i preparativi per i nostri prossimi passi continuano". Intanto, i civili sfollati dalla regione russa saranno trasferiti già nei prossimi giorni nelle regioni occupate dai russi dell'Ucraina, ha anticipato il governatore ad interim Aleksei Smirnov dopo aver discusso del piano con il suo collega insediato dai russi a Zaporizhzhia, Evgeny Balitsky. Balitsky ha proposto che gli sfollati siano ospitati nei sanatori e nei pensionati sul Mare d'Azov. Il primo trasporto avverrà quindi nei prossimi giorni, ha spiegato Smirnov. Sono già 121mila gli sfollati dall'oblast di Kursk, aveva precisato ieri Smirnov. Duecento persone sono state trasferite a Mosca, 940 nella regione di Mosca.