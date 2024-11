Ucraina, massiccio attacco con droni a Mosca: voli sospesi in tre aeroporti

(Adnkronos) – La Russia non risparmia accuse a Kiev e afferma di aver intercettato e abbattuto nelle ultime ore 32 droni ucraini diretti contro la regione di Mosca. “Sinora sono stati distrutti 32 droni in volo verso Mosca”, scrive su Telegram il sindaco della capitale russa, Sergey Sobyanin, riferendo di quello che sarebbe uno degli attacchi più significativi denunciati dalle autorità locali dall’inizio del conflitto, con l’avvio il 24 febbraio del 2022 dell’invasione russa su vasta scalla dell’Ucraina. Secondo le notizie dei media russi, la difesa aerea russa ha respinto nelle zone di Ramensky, Domodedovo e Kolomna un attacco con 32 droni diretti contro Mosca. Le autorità aeroportuali, riporta l’agenzia Tass, hanno riferito di “restrizioni temporanee” per le operazioni negli scali di Domodedovo, Zhukovsky e Sheremetyevo. Stando alle notizie dei media russi un incendio è divampato nella zona della località di Ramenskoye, dove le fiamme hanno raggiunto due case e dove una donna è rimasta ferita. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)