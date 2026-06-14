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Ucraina, massiccio attacco missilistico su Kiev

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(Adnkronos) – Massiccio attacco missilistico su Kiev nella notte, secondo quanto riportato da un giornalista dell’Afp, che ha assistito all’intercettazione di proiettili in volo e alla caduta di detriti incandescenti sulla città. Il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha indicato su Telegram che alcuni edifici sono stati colpiti nei quartieri di Podilsky e Obolonsky. Attacchi missilistici sono stati segnalati anche dalle autorità di Kharkiv (nord-est). 

Almeno nove i morti nell’ultima ondata di attacchi, quattro a Kiev e cinque a Kharkiv, hanno reso noto le autorità ucraine. “Purtroppo, il numero dei morti sale a quattro”, ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare di Kiev, Timour Tkatchenko, dopo aver comunicato una prima cifra di due vittime. Poche ore prima, il ministro dell’Interno Igor Klymenko aveva riferito che “cinque soccorritori dei servizi di emergenza statali (erano) stati uccisi mentre combattevano gli incendi” a Kharkiv. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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