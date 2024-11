Ucraina, primo scontro con soldati Nordcorea. Zelensky: “Sono 11mila al confine”

(Adnkronos) –

La Corea del Nord è entrata nella guerra tra Ucraina e Russia. I soldati inviati da Kim Jong-un a Vladimir Putin hanno iniziato a combattere in prima linea, a fianco delle forze armate di Mosca. I primi scontri con i soldati ucraini sono andati in scena nella regione di Kursk, che i reparti di Kiev hanno invaso all’inizio di agosto. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbero 11mila i soldati di Kim arrivati ormai al confine. “Ci sono già 11mila nordcoreani nella regione di Kursk”, ha affermato nel suo intervento video serale. “Assistiamo ad un incremento del numero di nordcoreani, ma non nella reazione dei nostri partner”. Il primo confronto ravvicinato è stato segnalato da Andrii Kovalenko, capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina. Non si conoscono dettagli relativi all’area in cui è avvenuto il ‘contatto’, né le conseguenze per i militari coinvolti. Si tratterebbe in ogni caso di una svolta significativa, prodotta dall’invio di migliaia di uomini da Pyongyang e addestrati nell’estremo oriente russo, sulla base del patto di mutua difesa che a luglio il presidente Vladimir Putin aveva firmato con il presidente nordcoreano Kim Jong-un durante una visita a Pyongyang. I dettagli dell’accordo non sono noti, ma nel caso dei militari nordcoreani nel Kursk presumibilmente Mosca e Pyongyang si appellano al diritto all’autodifesa dato che ”da quanto è emerso i due Paesi si impegnano ad aiutarsi reciprocamente nel caso in cui siano vittime di aggressioni, rifacendosi all’articolo 51 della Carta Onu sul diritto alla legittima difesa”, come aveva spiegato l’ex ambasciatore alla Nato Stefano Stefanini ad Adnkronos. In cambio dell’entrata in guerra a fianco della Russia, la Corea del Nord riceverebbe denaro, cibo e tecnologia spaziale da Mosca come ha scritto il quotidiano sudcoreano ‘The Korea Herald’. Oltre ad alleviare i bisogni della sua popolazione, dunque, la Corea del Nord potrebbe, grazie all’aiuto russo, lanciare in orbita un altro satellite da ricognizione militare. I soldati nordcoreani, dai 10mila ai 12mila secondo le stime, riceverebbero invece duemila dollari al mese per combattere al servizio di Mosca. Come ha spiegato al quotidiano Wi Sung-lac, membro del comitato parlamentare di intelligence sudcoreano, si tratterebbe per Mosca di una spesa di almeno 200 milioni di dollari annui, se calcolato su 10mila soldati. “I quattro milioni di tonnellate di cereali che la Corea del Nord afferma di produrre all’anno sono in realtà circa un milione di tonnellate in meno rispetto a ciò di cui ha bisogno per sfamare il Paese. Se la Russia offre 600.000-700.000 tonnellate di riso, questo è sufficiente a coprire più della metà di ciò di cui la Corea del Nord avrebbe bisogno per soddisfare la domanda annuale”, ha affermato il deputato sudcoreano citato dal Korea Herald. Zelensky si è riunito a Kiev con il comandante in capo Syrskyi, il capo di stato maggiore Barhylevych e il ministro della Difesa Umerov per ”una valutazione dettagliata della situazione in prima linea”. Ed ”è stato redatto un rapporto ad hoc sull’operazione Kursk e sulla distruzione delle forze russe in aree specifiche vicino al confine”, ha spiegato il presidente ucraino in un post su ‘X’, affermando che sono state migliorate le forniture di artiglieria e dicendo di aver chiesto al ministero della Difesa di ordinare ulteriori droni. Nei giorni scorsi l’ambasciatore ucraino all’Onu, Sergiy Kyslytsya, ha riferito che Mosca ha in programma di formare almeno cinque unità da duemila-tremila uomini gestite da truppe nordcoreane. Unità equipaggiate con uniformi e armi russe e integrate in formazioni con minoranze etniche provenienti dalle regioni dell’Estremo Oriente russo per nascondere la loro presenza. L’entrata in scena dei soldati della Corea del Nord ha scosso la Corea del Sud, che potrebbe modificare la propria posizione e iniziare a fornire armi all’Ucraina. L’ipotesi non lascia tranquilla Mosca, che lancia segnali verso Seul con le parole della vice rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Anna Evstigneeva. “L’accordo firmato il 19 giugno” con la Corea del Nord “deve svolgere un ruolo di stabilizzazione nella regione e ridurre il rischio di guerra nella penisola”, dice, rammaricandosi poi del fatto che la Corea del Sud si sia lasciata coinvolgere “nell”avventura guidata dagli Stati Uniti per la fornitura di armi occidentali alle autorità ucraine”. “Ci dispiace che i nostri amici e partner di lunga data a Seul stiano rapidamente perdendo la loro indipendenza sotto la pressione degli Stati Uniti”, aggiunge. “Chiediamo ai nostri colleghi sudcoreani di rinsavire -conclude- e di non intraprendere questa strada estremamente pericolosa, che non porterà a nulla di buono per Seul”. Soprattutto perché, "secondo una ricerca sudcoreana, una netta maggioranza della popolazione del Paese non è favorevole all'invio di armi all'Ucraina".