“Ucraina può sviluppare una bomba nucleare in pochi mesi”

Nel giro di “mesi” l’Ucraina potrebbe sviluppare una bomba nucleare rudimentale, da utilizzare in teoria nella guerra contro la Russia, qualora il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, decidesse di sospendere l’assistenza militare a Kiev. Lo indica un documento pubblicato dal Center for Army, Conversion and Disarmament Studies (Cacds), un influente think tank militare ucraino, secondo cui Kiev sarebbe in grado rapidamente di costruire un ordigno elementare con una tecnologia simile alla ‘Fat Man’, la bomba sganciata su Nagasaki nel 1945. “Creare una semplice bomba atomica, come hanno fatto gli Stati Uniti nell’ambito del Progetto Manhattan, non sarebbe un compito difficile 80 anni più tardi”, si legge nel documento citato dal Times, mentre martedì prossimo saranno mille giorni dall’inizio dell’invasione. Senza tempo per costruire e gestire le strutture necessarie per arricchire l’uranio, l’Ucraina userebbe il plutonio estratto dalle barre di combustibile esaurito prelevate dai suoi reattori nucleari. L’Ucraina può ancora contare su nove reattori operativi e ha una notevole competenza in ambito nucleare nonostante nel 1996 abbia accettato di disfarsi del terzo arsenale nucleare più grande al mondo. Secondo il rapporto, l’Ucraina ha plutonio a sufficienza per realizzare “centinaia di testate con una resa tattica di diversi kilotoni”. Una bomba del genere avrebbe circa un decimo della potenza di ‘Fat Man’, concludono gli autori del documento, che è stato condiviso con il vice ministro della Difesa ucraino e verrà presentato mercoledì a una conferenza a cui probabilmente parteciperanno i ministri della Difesa e delle Industrie strategiche. Il rapporto del think tank non è avallato dal governo di Kiev, ma stabilisce la base giuridica in base alla quale l’Ucraina potrebbe ritirarsi dal Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp), la cui ratifica era subordinata alle garanzie di sicurezza fornite da Stati Uniti, Regno Unito e Russia nel memorandum di Budapest del 1994. Il mese scorso il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver detto a Donald Trump che l’Ucraina avrebbe bisogno di armi nucleari per garantire la sua sicurezza se le venisse impedito di entrare nella Nato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)