Ucraina, “Russia accoglie con favore qualsiasi iniziativa di pace”

(Adnkronos) –

La Russia accoglie con favore qualsiasi iniziativa di pace per l'Ucraina, questo argomento sarà discusso durante i colloqui in Cina. Lo ha detto il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov in un'intervista a Ren Tv. "Si discuterà sicuramente dell'Ucraina – ha aggiunto Peskov – In generale, salutiamo con favore qualsiasi iniziativa di pace e, naturalmente, a Mosca piace la visione della parte cinese sulle possibili prospettive, eventuali basi per risolvere la situazione". "Conosciamo la situazione della parte ucraina che esclude qualsiasi dialogo anche dal punto di vista giuridico – ha detto ancora il portavoce del Cremlino – Quindi il processo sarà lungo, ma ci piace la posizione costruttiva della Cina". "Cina e Russia ritengono che il modo corretto per risolvere la crisi in Ucraina sia una soluzione politica", ha affermato dal canto suo il presidente cinese, Xi Jinping, durante una conferenza stampa congiunta con il presidente russo, Vladimir Putin, a Pechino. E' stato sventato un attacco terroristico alla ferrovia della Crimea, preparato da due cittadini russi reclutati dall'intelligence militare ucraina. Lo riferisce il Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa (Fsb), aggiungendo che i due, "su istruzioni dei servizi speciali ucraini, stavano progettando di far saltare in aria la linea ferroviaria nel distretto Leninsky della Repubblica di Crimea". Secondo l'Fsb, l'uomo è stato reclutato nell'ottobre 2023 tramite un servizio di messaggistica Internet da un dipendente della direzione principale dell'intelligence del Ministero della difesa dell'Ucraina, che in seguito ha reclutato il suo partner per svolgere compiti per i servizi speciali ucraini.

La Russia ha perso 488.460 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022, ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero comprende 1.520 vittime delle forze russe subite nell'ultimo giorno. Secondo il rapporto , la Russia ha perso anche 7.529 carri armati, 14.538 veicoli corazzati da combattimento, 17.048 veicoli e serbatoi di carburante, 12.565 sistemi di artiglieria, 1.070 sistemi di razzi a lancio multiplo, 798 sistemi di difesa aerea, 351 aerei, 325 elicotteri, 10.028 droni, 26 imbarcazioni e un sottomarino