Ucraina-Russia, Putin: “Sincera intenzione Trump per stop guerra”

(Adnkronos) – Vladimir Putin definisce "sincera" l'intenzione di Donald Trump di porre fine al conflitto in Ucraina. Trump "ha parlato di voler fare il possibile per porre fine al conflitto in Ucraina. Mi sembra che lo dica in modo sincero. E noi accogliamo con favore le dichiarazioni di questo genere, qualunque sia la loro origine", ha aggiunto, in una conferenza stampa a Kazan.