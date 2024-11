Ucraina, Russia tace su missile intercontinentale: ordine di Putin?

(Adnkronos) – La Russia lancia per la prima volta un missile balistico intercontinentale nella guerra contro l’Ucraina. Kiev diffonde la notizia, Mosca non conferma in una giornata caratterizzata dallo scontro anche nella gestione di news e informazioni. Online rimbalza un video del briefing di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Secondo l’emittente Nexta, Sharapova riceve una telefonata durante il briefing. Il cellulare, tenuto vicino al microfono sul podio, diffonde l’ordine all’altro capo del telefono. “Masha, non fare commenti sul lancio del missile balistico su Yuzmash”, un impianto industriale di Dnipro, “gli occidentali hanno già iniziato a parlarne”, la frase rivolta alla portavoce. Secondo Nexta, l’ordine sarebbe partito dal Cremlino. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)