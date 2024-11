Ucraina-Russia, Zelensky: “Guerra può finire nel 2025, nuovo piano entro gennaio”

(Adnkronos) –

L’Ucraina punta su Donald Trump per chiudere la guerra con la Russia nel 2025. Mentre Vladimir Putin spaventa l’Europa con il nuovo missile Oreshnik che “può colpire ovunque” nel Vecchio Continente, Kiev attende l’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti per una svolta negoziale che apra la strada alla pace. Trump, com’è noto, da mesi si dice convinto di poter portare Ucraina e Russia al tavolo per una rapida intesa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky continua a dirsi fiducioso che la guerra con la Russia possa finire nel 2025 e che “a gennaio avremo un piano”, ribadisceai media stranieri a margine della terza conferenza internazionale ‘Grain from Ukraine’. “Per quanto riguarda il momento in cui la guerra finirà… finirà quando la Russia deciderà di farla finire. Quando gli Stati Uniti assumeranno una posizione più forte. Quando il Sud globale si schiererà con l’Ucraina e a favore della fine della guerra”, dice Zelensky, sottolineando di essere fiducioso che questi sviluppi si verificheranno prima o poi e che verranno prese delle decisioni. “Sarà un percorso difficile, ma sono convinto che abbiamo tutte le possibilità di raggiungere questo obiettivo l’anno prossimo – afferna – capiamo che la Russia non sarà d’accordo con tutti questi passi, ma c’è la Carta delle Nazioni Unite e tutte le nostre azioni si basano su di essa. Speriamo che siano sostenute dai nostri partner”. L’incognita maggiore per Zelensky – e allo stesso tempo la principale speranza – è la nuova amministrazione Usa. È necessario ascoltare le proposte d Trump sul piano per porre fine al conflitto. “Siamo aperti – dice Zelensky -; lo dirò ancora una volta, e tra l’altro, ai leader dei paesi africani, asiatici e arabi… Siamo pronti a vedere le loro proposte. Voglio anche vedere quelle del nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. Penso che avremo queste proposte a gennaio e che avremo un piano per porre fine a questa guerra”. “Sono sicuro che l’anno prossimo avremo tutte le possibilità di porre fine alla guerra – aggiunge il presidente ucraino – Ci sono passi appropriati per questo… Comprendiamo che la Russia non farà tutti questi passi. Ma esiste una carta delle Nazioni Unite e tutti i nostri passi basati sulla Carta delle Nazioni Unite saranno sostenuti dai partner”.

Putin, particolarmente loquace negli ultimi giorni con 2 messaggi, tace lasciando spazio ai proclami di Dmitry Medvedev, ex presidente e attuale numero 2 del Consiglio di sicurezza. Il presidente, dopo il lancio di un nuovo missile a medio raggio contro il territorio ucraino, ha avvertito in particolare l’Europa: “Possiamo colpire ovunque”, ha detto come reazione alle azioni condotte da Kiev, che ha colpito il territorio russo con missili americani (Atacms) e britannici (Storm Shadow). A stretto giro, tocca a Medvedev indicare la soluzione ideale del conflitto per i parametri russi: “Se il blocco Nato smette di soffiare sul fuoco della guerra in Ucraina, questo conflitto può finire senza alcun ulteriore costo per l’umanità”, dice Medvedev. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)