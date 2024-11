Ucraina, Zelensky: “Grato a Meloni e leader G7 per sostegno a Kiev”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto ”profondamente grato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutti i leader del G7 per la loro voce unita nel sostenere l’Ucraina”. In un post su ‘X’ in cui commenta la dichiarazione diffusa oggi dalla presidenza italiana, Zelensky ha sottolineato che ”i leader del G7 hanno dimostrato ancora una volta un incrollabile sostegno all’Ucraina mentre ci avviciniamo al millesimo giorno da quando è iniziata l’aggressione su vasta scala della Russia”. Il leader ucraino ha spiegato come questo sostegno ”aiuta l’Ucraina a proteggere il suo popolo dal terrore, salvando innumerevoli vite”. Inoltre, ha aggiunto, ”in un momento in cui la Russia rimane l’unico ostacolo a una pace giusta e duratura, è fondamentale inviare un messaggio chiaro: le aggressioni e le violazioni dell’ordine internazionale, come delineato nella Carta delle Nazioni Unite, non saranno tollerate e i responsabili ne subiranno le conseguenze”. Quindi, ha concluso, ”ora è il momento che la comunità globale intensifichi i propri sforzi e prenda decisioni decisive per garantire stabilità e pace a tutte le nostre nazioni”. Su iniziativa della premier Meloni i leader G7 hanno adottato una dichiarazione di sostegno a Kiev in vista del millesimo giorno dall’inizio della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, che cade martedì. Nella dichiarazione viene ribadito il “sostegno duraturo all’Ucraina”. “Noi, i leader del Gruppo dei Sette (G7), riaffermiamo il nostro fermo sostegno all’Ucraina per tutto il tempo necessario. Rimaniamo solidali nel contribuire alla sua lotta per la sovranità, la libertà, l’indipendenza, l’integrità territoriale e la sua ricostruzione. Riconosciamo anche l’impatto dell’aggressione della Russia sulle persone vulnerabili in tutto il mondo. Dopo 1.000 giorni di guerra – proseguono i leader – riconosciamo l’immensa sofferenza sopportata dal popolo ucraino. Nonostante queste difficoltà, gli ucraini hanno dimostrato una resilienza e una determinazione senza pari nel difendere la propria terra, la propria cultura e il proprio popolo”. “La Russia resta l’unico ostacolo ad una pace giusta e duratura. Il G7 conferma il proprio impegno a imporre gravi costi alla Russia attraverso sanzioni, controlli sulle esportazioni e altre misure efficaci. Restiamo uniti con l’Ucraina”, chiude la dichiarazione del G7, diffusa all’indomani della telefonata tra Vladimir Putin e Olaf Scholz. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)