Ucraina, Zelensky silura il comandante dell’Aeronautica

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha rimosso Mykola Oleshchuk dall’incarico di comandante dell’Aeronautica. “Ho deciso di sostituire il comandante dell’aeronautica delle forze armate ucraine. Sono infinitamente grato ai nostri piloti, ingegneri, soldati dei gruppi mobili, agli uomini della difesa aerea. A chiunque combatta realmente per l’Ucraina – le parole del presidente – grazie per i risultati. Dobbiamo diventare ancora più forti anche a livello di staff per proteggere la popolazione e prenderci cura di tutti i nostri soldati”. La decisione di Zelensky arriva al termine di una settimana cruciale per l’Ucraina. Il paese è stato oggetto di attacchi missilistici record dalla Russia, in particolare nelle giornate di lunedì e martedì. Nelle ultime ore, i raid delle forze di Mosca hanno preso di mira la regione di Kharkiv provocando la morte di 6 persone. ”L’attacco russo a Kharkiv ha colpito direttamente le persone, una casa”, ma ”questo attacco effettuato utilizzando una bomba aerea guidata russa” è ”un attacco che avrebbe potuto essere evitato se le nostre Forze di difesa avessero avuto la capacità di distruggere gli aerei militari russi nelle loro basi”, ha scritto Zelensky su X. ”Abbiamo bisogno di decisioni forti dai nostri partner per fermare questo terrore. Questa è un’esigenza assolutamente legittima. Non c’è una ragione razionale per limitare la difesa dell’Ucraina. Abbiamo bisogno di capacità a lungo raggio e della piena attuazione degli accordi di difesa aerea per l’Ucraina. Queste sono misure salvavita”, ha aggiunto. Nelle ultime 24 ore, l’Ucraina ha dovuto anche gestire il caso relativo allo schianto di uno dei primissimi F-16 forniti dagli Stati Uniti. Il caccia è caduto nella giornata di lunedì, mentre il pilota era impegnato a contrastare un attacco russo. Le autorità ucraine escludono l’ipotesi di un errore del ‘top gun’, ma non è chiaro ad oggi cosa abbia provocato l’incidente e il decesso del pilota: un’inchiesta dovrà chiarire la dinamica dell’episodio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)