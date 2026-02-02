7.1 C
Firenze
lunedì 2 Febbraio 2026
Udinese-Roma, furia Gasperini su punizione assegnata a friulani (e sul gol): cos’è successo

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Polemiche e proteste in Udinese-Roma. Nella sfida di oggi, lunedì 2 febbraio, valida per la 23esima giornata di Serie A, non sono mancati gli episodi arbitrali, con Gasperini infuriato in occasione della rete che ha sbloccato il match. Al 48′ Mancini si scontra con Davis, che prova a portare il pallone in area ma viene steso dal difensore giallorosso.  

Il contatto viene giudicato falloso dall’arbitro Sacchi, che ammonisce Mancini e assegna quindi calcio di punizione sul versante destro dell’area di rigore all’Udinese. Sul pallone si presenta Ekkelenkamp che, grazie alla deviazione decisiva di Malen, inganna Svilar e fa 1-0.  

Immediate le proteste vibranti della panchina giallorossa, con Gasperini che fa presente come il suo difensore avesse le braccia lungo il corpo e non abbia fatto niente per fare fallo, subendo l’impeto del giocatore dell’Udinese. 

 

