24.4 C
Firenze
martedì 16 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ulivieri in ospedale per una polmonite: “Sto bene e il 22 giugno sarò alle elezioni Figc”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il presidente dell’Aic Renzo Ulivieri non sta seguendo i Mondiali di calcio del 2026 ma non perchè non ci sia l’Italia ma per un problema di salute. L’ex tecnico, 85enne, è in ospedale per una polmonite. “I mondiali non li sto seguendo, ma l’assenza dell’Italia non c’entra nulla. Sono in ospedale per la polmonite ma mi dimettono domani dopo dieci giorni, sto bene”, ha spiegato Ulivieri al telefono con l’Adnkronos.  

“Sono rimasto a quando hanno mandato a casa l’arbitro somalo dai Mondiali-ha raccontato il numero uno dell’Assoallenatori-. La Tunisia ha cambiato l’allenatore a Mondiali in corsa? Ho sentito, Sabri Lamouchi è stato un mio giocatore al Parma, mi dispiace molto. E’ una cosa curiosa ma non si può entrare nel merito di certe scelte che spettano alla Federazione o alle società”, ha aggiunto Ulivieri. Lamouchi, infatti, è stato esonerato come ct della Tunisia la scorsa notte dopo la pesante sconfitta con la Svezia e sarà sostituito per il resto del torneo da un altro allenatore francese, Hervé Renard.  

“Ho visto la preparazione alla prima partita del Mondiale, il calcio sta diventando più spettacolo che altro. Bisognerà parlarne anche di questo. Il 22 le elezioni della Figc? Il 21 arriverò a Roma e il 22 sarò all’Assemblea”, ha concluso Ulivieri. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24.4 ° C
25 °
22.3 °
70 %
0.9kmh
9 %
Mar
30 °
Mer
31 °
Gio
38 °
Ven
39 °
Sab
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1256)ultimora (887)Video Adnkronos (327)ImmediaPress (168)sport (87)salute (79)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati