Ultimo annuncia la terza data romana del 2025: sarà il decimo concerto all’Olimpico

Dieci volte allo Stadio Olimpico di Roma. Ultimo annuncia oggi la terza data romana (13 luglio 2025) del live previsto per la prossima estate, terza tripletta estiva consecutiva nello stadio della sua città, nove date che aggiunte al primo Olimpico del 2019 gli valgono un record, vero e proprio traguardo di carriera, a soli 28 anni: 10 live nel tempio della musica romana, il più giovane artista ad aver mai raggiunto un risultato analogo. La prima data è una scritta indelebile nella storia del cantautore romano: 4 luglio 2019, 'La Favola' davanti a un pubblico di 64mila persone. Seguono nell'ordine la tripletta nel 2023 per 'Ultimo Stadi 2023 – La Favola Continua…', tripletta bissata con successo nel 2024 per 'Ultimo Stadi 2024 – La Favola Continua…', e tripletta già ipotecata anche per il 2025 per 'Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua…', due date già sold out il 10 e il 11 luglio, e una terza nuova data il 13 luglio a completare il quadro. Il profondo legame che unisce il cantautore alla Città di Roma ha sempre trovato una corrispondenza forte e continuativa, tra i nove sold out allo Stadio Olimpico e una memorabile notte al Circo Massimo da 70mila persone, sia da una targa inaugurata alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri e siglata dal Municipio IV della Capitale presso un'area di San Basilio che è ormai chiamata il 'Parchetto di Ultimo', luogo in cui Niccolò Moriconi è cresciuto, già da anni meta ricorrente per tutti i suoi fan che ne hanno invaso ogni centimetro di frasi a lui dedicate e che si sono radunati spontaneamente a centinaia lo scorso 22 settembre per festeggiare l'anniversario di uno dei suoi brani più famosi. I numeri di questo giovane artista sono straordinari: classe 1996, a soli 28 anni vanta 42 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, di cui nove annunciati per il prossimo anno (3 già sold out) e un totale di biglietti venduti in carriera di oltre 1.750.000, senza contare i sei album inediti che dal 2017 ad oggi gli sono valsi 80 dischi di platino, 18 dischi d'oro e un totale di oltre 5 milioni di copie vendute, con oltre 2 miliardi di streaming su Spotify.