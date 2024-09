Ultimo si prepara a diventare papà: “Ciao Italia per un po'”

(Adnkronos) – “Ciao Italia per un po’…”. Con queste parole, accompagnate da uno scatto in bianco e nero che lo ritrae insieme alla compagna Jacqueline Luna, Ultimo annuncia sui social l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita: la paternità. La coppia, in dolce attesa del loro primo figlio, un maschietto di cui si conosce solo l’iniziale del nome ‘E’, ha deciso di vivere questo momento speciale lontano dall’Italia, negli Stati Uniti. “Stai scappando in Messico dì la verità”, commenta con ironia Jacqueline Luna. La conferma della gravidanza è arrivata durante l’ultimo live del cantante romano che ha annunciato anche il tour del 2025 con alcune date già sold out. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)