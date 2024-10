Un principe chef, il sogno di George: “Re tra i fornelli prima che sul trono”

(Adnkronos) –

Prima di essere incoronato re, il principe George vorrebbe fare lo chef anziché prestare servizio, come da tradizione, nelle forze armate. Lo ha dichiarato il proprietario di un ristorante nel Norfolk, dopo che il primogenito di William e Kate ha visitato assieme alla madre e ad altre persone il suo locale. Desmond MacCarthy, proprietario del Wiveton Hall Cafe, vicino a Blakeney, ha mostrato a George il suo forno a legna per pizza e ha detto che il giovane principe era emozionato. Dopo averlo visto, ha dichiarato: “Questo è ciò che voglio fare quando sarò grande!”. Parlando di George al Daily Mail, MacCarthy ha affermato: “E’ un ragazzo dolce, è venuto qui con i suoi amici, perché Sandringham non è poi così lontano”. Purtroppo, però, il principe non potrà lavorare nel ristorante, che chiuderà a novembre dopo 17 anni. Il proprietario ha spiegato che “è triste quando le cose cambiano, ma credo che accadrà qualcos’altro con il tempo. C’è stato un aumento dei costi, quello dell’elettricità è molto alto, ed è stato più difficile reclutare personale. Nonostante l’estate molto impegnativa, è difficile gestire un’attività 12 mesi all’anno se è stagionale e redditizia solo per pochi mesi”. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)