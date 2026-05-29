Una ‘Belva’ al posto di Selvaggia: Fagnani verso la giuria di ‘Ballando’

(Adnkronos) –

Una Belva al posto di Selvaggia. È questo, a quanto apprende l’Adnkronos, il passaggio di testimone che si prepara a ‘Ballando con le Stelle’, dove il nome di Francesca Fagnani circola sempre più insistentemente come possibile nuova giurata al posto di Selvaggia Lucarelli. Un cambio di volto che sarebbe anche un cambio di tono, di stile, di postura televisiva: dalla penna affilata della giornalista e opinionista che per anni ha animato il dibattito del programma di Milly Carlucci, alla conduzione tagliente e frontale della padrona di casa di ‘Belve’, diventata ormai un marchio riconoscibile del prime time Rai.

La scelta, se confermata, avrebbe una sua logica narrativa: Fagnani arriva da una stagione di successi. ‘Belve’ è diventato uno dei programmi più identitari di Rai2, capace di imporsi come appuntamento fisso del martedì sera, mentre ‘Belve Crime’ ha consolidato ulteriormente la sua presenza nel palinsesto, dimostrando che il suo stile di intervista – diretto, spiazzante, mai compiacente – funziona anche fuori dal format originale. Portare quella cifra dentro ‘Ballando’ significherebbe introdurre un elemento nuovo, un tipo di sguardo diverso, forse meno polemico ma più chirurgico, più psicologico, più “da interrogatorio elegante”, come spesso viene definito il suo modo di condurre.

Sul fronte opposto, Selvaggia Lucarelli sembra ormai avviata verso un percorso sempre più solido con Mediaset. Dopo l’esperienza come opinionista al ‘Grande Fratello Vip’, le indiscrezioni la vogliono in prima linea nella nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, che verrà registrata quest’estate nelle Filippine. Sarebbe lei il volto in pole position per la nuova conduzione sul campo, in un format che verrà completamente rinnovato.

Da un lato, dunque, la Rai punta su un volto forte, riconoscibile e amatissimo dal pubblico giovane e adulto, capace di portare dentro ‘Ballando’ un linguaggio contemporaneo e un’autorevolezza costruita sul campo; dall’altro Mediaset che investe su una figura che negli anni ha dimostrato di saper accendere la discussione, polarizzare, creare dinamiche narrative.

Se la trattativa dovesse andare in porto, ‘Ballando con le Stelle’ si ritroverebbe con una giuria rinnovata ma non snaturata: Fagnani non è un personaggio “urlato”, non è una presenza sopra le righe, ma ha una capacità rara di entrare nelle pieghe dei comportamenti, di leggere le sfumature, di porre domande che aprono varchi. Esattamente ciò che, in un talent-show che vive di performance ma anche di personalità, potrebbe fare la differenza. (di Antonella Nesi)

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