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Università Lum, domani il seminario su salute performance e sostenibilità dell’atleta

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Le nuove prospettive nella gestione integrata degli sportivi sono al centro del seminario dal titolo ‘Talento in equilibrio: salute, performance e sostenibilità dell’atleta’ in programma domani, 6 maggio, dalle ore 15.30, nell’Aula Rossi dell’università Lum (Bari). L’iniziativa – informa l’Ateneo – affronterà temi che vanno dalla prevenzione alla riabilitazione, fino alla valorizzazione del calcio femminile, con l’obiettivo di promuovere un approccio sempre più interdisciplinare e sostenibile nel mondo dello sport. 

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del rettore Antonello Garzoni, dal direttore della Lum School of Management, Francesco Manfredi e del presidente di Adicosp, Alfonso Morrone. L’incontro sarà introdotto e moderato dal giornalista Dionisio Ciccarese, coordinatore scientifico del corso di alta formazione in Management delle società calcistiche della Lum. Interverranno ospiti del panorama sportivo e accademico: Diana Bianchedi, Vicepresidente del Coni-Comitato olimpico nazionale; Giuseppe Capua, presidente commissione Antidoping Figc-Federazione italiana giuoco calcio; Francesco Palmieri, direttore sportivo dell’Us Sassuolo Calcio e Rosa Bellomo, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa alla Lum. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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