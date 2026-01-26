Usa, almeno 7 morti per la tempesta invernale: 860mila persone senza elettricità

(Adnkronos) – Sono almeno sette le persone che sono morte negli Stati Uniti a causa della tempesta di neve e gelo artico che si è abbattuta sul Paese. Lo stato maggiormente colpito è quello del Tennessee, come riferisce il Dipartimento della Salute, dove una persona è morta a Crockett, un’altra a Haywood e la terza a Obion. Due persone hanno invece perso la vita a causa del maltempo in Louisiana, una in Texas e una in Kansas, secondo le autorità locali.

Nelle zone colpite dalla tempesta, oltre 860mila persone sono senza elettricità. Circa 185 milioni di persone sono invece interessate dall’allerta emessa per la tempesta invernale, con il freddo che attanaglia gran parte della zona centrale e orientale degli Stati Uniti. In alcune zone le temperature percepite dal vento raggiungono livelli compresi tra -20 e -30 gradi, e sono inferiori alla media da 10 a 40 gradi.

—

internazionale/esteri

