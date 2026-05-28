Usa, dopo 19 anni torna a nuova vita la Fontana di Colombo: “Onoriamo il passato e ispiriamo futuro”

(Adnkronos) – “Siamo tornati, italiani, siamo tornati!”. Con questa frase ha esordito Andrew Giuliani, direttore esecutivo della Task Force della Casa Bianca sulla Coppa del Mondo Fifa 2026, citando le parole del presidente Trump. Il momento: la presentazione del restauro della Fontana Commemorativa di Cristoforo Colombo, presso la stazione dei treni Union Station di Washington Dc. Un’inaugurazione molto sentita dall’amministrazione Trump, tanto da aver visto la partecipazione di due segretari del gabinetto presidenziale: il segretario degli interni Doug Burgum e quello dei trasporti Sean Duffy.

“Abbiamo cambiato la porta d’ingresso dell’America. Questa fontana è rimasta in rovina per quasi due decenni e questo grandioso simbolo – questo magnifico ingresso al Campidoglio – rappresentava l’abbandono anziché l’ispirazione; ma il Presidente Trump comprende un principio fondamentale: che le grandi nazioni costruiscono grandi opere, e che, così facendo, onoriamo il nostro passato e ispiriamo il futuro”, ha affermato Burgum.

“L’Ambasciatore d’Italia ha osservato che, guardando la fontana, gli è venuta in mente la Fontana di Trevi a Roma. Ci piace questo genere di paragoni. E ci fa piacere, perché quella è, naturalmente, una delle fontane più belle del mondo”, ha aggiunto.

Il monumento a Cristoforo Colombo e la fontana annessa, situati nella rotonda Columbus Circle – proprio davanti alla stazione cittadina – nel corso degli anni erano caduti in disuso. Eretto nel 1912 per commemorare il viaggio dell’italiano del 1492, aveva smesso di funzionare dal 2007, mentre la statua dell’esploratore, alta cinque metri, aveva perso da molto tempo il suo bianco originale. Tuttavia, come parte del programma di miglioramento estetico di Washington DC per i 250 anni degli Stati Uniti, il National Parks ha impiegato gli ultimi sei mesi, investendo 12 milioni di dollari, per ripristinare il complesso in marmo e riattivare il sistema idraulico.

“Ora, uscendo dall’Union Station — la porta d’accesso alla nostra città — vi troverete di fronte a una fontana splendida, una fontana che funziona davvero. È un riflesso della grandezza americana”, ha sottolineato il segretario Duffy. Allo stesso tempo, la restaurazione della Columbus Fountain, secondo la Casa Bianca, è il proseguimento di una volontà del presidente Trump di tornare a valorizzare la figura di Cristoforo Colombo negli Stati Uniti, che viene definito dal presidente Trump come “l’eroe americano originale”.

L’amministrazione Trump, inoltre, ha eretto nei mesi scorsi una replica di una statua di Colombo, alta 13 piedi e pesante una tonnellata, all’interno del complesso della Casa Bianca, situata sul lato nord dell’Eisenhower Executive Office Building. Il monumento è una ricostruzione di una statua originariamente situata a Baltimora, che è stata abbattuta dai manifestanti nel 2020 e gettata nel porto della città. Una narrativa in contrapposizione alle dure critiche degli anni precedenti, quando la figura dell’esploratore italiano era stata definita come controversa e un simbolo della violenza coloniale e del genocidio dei secoli passati.

Secondo l’ambasciatore italiano negli Stati Uniti, Marco Peronaci, la restaurazione della fontana a Columbus Circle è un momento di grande soddisfazione per il governo italiano, in un periodo molto importante come il 250° anniversario degli Stati Uniti: “Italians are back” significa che nella storia dell’America, dal momento dei 250 anni, la legacy americana e dei tanti italiani americani che hanno costruito letteralmente questo paese e lo hanno fatto grande è riconosciuta al più alto livello e si incrocia anche con la sensibilità delle diverse comunità che ci vivono. Questo è un paese in cui tutti hanno radici multiple e questa è la loro forza” (VIDEO).

Peronaci, inoltre, ha sottolineato come ritrovare un rapporto pacificato, civile e positivo con tutte le comunità sia un elemento di grande forza per l’America e un elemento di grande positività per le relazioni italo-americane che il governo italiano continua a sviluppare in tutti i settori. Dopo il taglio del nastro, che ha visto presenti il segretario Borgum e il segretario Duffy, oltre all’ambasciatore Peronaci e al direttore Giuliani, il complesso di Columbus Circle verrà riaperto al pubblico il 29 maggio. A fine inaugurazione, parlando con Adnkronos, Andrew Giuliani è tornato a spiegare come per la Casa Bianca sia importante tornare a dare valore alla figura di Cristoforo Colombo: “Credo, in realtà, che si tratti semplicemente di riportare l’attenzione sull’importanza degli italoamericani — e su ciò che essi hanno compiuto, su quanto gli italiani abbiano fatto per contribuire a edificare l’America — specialmente in occasione di questo 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti d’America. Oggi, questa figura rappresenta un grande simbolo; e, naturalmente, Colombo è un emblema straordinario dell’ingegno americano, di quello spirito che spinge ad avventurarsi in avanti — talvolta verso l’ignoto — e a credere in sé stessi, a credere nella grandezza dell’umanità”.

Giuliani ha voluto sottolineare come Colombo abbia contribuito in modo determinante a infondere il suo spirito esploratore ed eroico negli Stati Uniti d’America: “E continua a perdurare qui, a circa 250 anni dalla nostra Dichiarazione d’Indipendenza e a circa 534 anni dalla partenza di Colombo. Ebbene, come potete vedere proprio in questo momento, stiamo provvedendo a restituirgli il suo antico splendore”. (di Iacopo Luzi)



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