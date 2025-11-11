7.4 C
Usa, ok Senato a legge per fine shutdown: ora tocca alla Camera

(Adnkronos) – Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una legge per mettere fine al più lungo shutdown nella storia del Paese – 41 giorni – che permette di finanziare il governo fino alla fine di gennaio. Dopo il passaggio in Senato, dove hanno votato a favore della misura in 60, mentre i contrari sono stati 40 – la legge deve andare adesso alla Camera. 

Lo Speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson, ha comunicato ai deputati che potrebbe avvenire già domani il voto sul pacchetto di spesa, che assicurerà il finanziamento del governo fino al 31 gennaio, e allo stesso tempo garantisce i finanziamenti per i programmi dei food stamp, per i veterani e per l’edilizia militare per tutto l’anno fiscale.  

La leadership repubblicana è fiduciosa di avere i voti per far approvare il pacchetto, con il presidente Trump, che vuole riaprire il governo il più presto possibile, che potrà fare pressioni su eventuali resistenze da parte di esponenti della destra, mentre un gruppo di democratici centristi potrebbe, come è successo al Senato, andare incontro ai repubblicani a sostegno della misura, rompendo con le direttive dei leader del partito.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

