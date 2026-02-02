7.1 C
Usa, repubblicani a caccia di voti alla Camera per fermare lo shutdown

(Adnkronos) – I leader repubblicani della Camera sono alla ricerca dei voti per fare approvare oggi, martedì 3 febbraio, come annunciato dallo Speaker Mike Johnson la misura per fermare il nuovo shutdown parziale scattato sabato scorso. Ma la cosa non si prospetta facile: molti deputati democratici sono contrari all’accordo raggiunto dai colleghi al Senato che ha portato all’approvazione, venerdì scorso, dell’intero bilancio tranne la legge di spesa relativa alla Sicurezza Interna, che viene rinnovata solo per due settimane in vista di negoziati per limitare e condizionare i 10 miliardi di dollari stanziati per l’Ice, la polizia anti-immigrati di Donald Trump.  

Alla Camera, però, a molti democratici questo non basta, e così il leader della minoranza Hakeem Jeffries ha comunicato a Johnson che il suo partito non aiuterà ad approvare il Bilancio nel suo insieme fino a quando non verranno accettate una serie di restrizioni sulla politica di controllo dell’immigrazione, secondo fonti citate dal Washington Post.  

Considerata la risicatissima maggioranza dei repubblicani, appena 5 voti, Johnson ha bisogno praticamente di un sostegno quasi unanime da parte dei deputati del suo partito per far approvare il Bilancio e fermare lo shutdown. Un primo importante test si avrà oggi, con il voto procedurale in una commissione in cui siedono molti esponenti dell’ultraconservatore House Freedom Caucus, che spesso votano contro leggi di spesa considerate eccessive.  

Una deputata della Florida, Anna Paulina Luna, ha già detto che voterà contro la misura a meno che non sia inserito l’obbligo di presentare prove di cittadinanza americana per votare. Johnson può permettersi di perdere solo due voti repubblicani, se non avrà nessun sostegno dem.  

Intanto i democratici della commissione Sicurezza Interna hanno inviato una lettera ai loro colleghi chiedendo di votare contro il pacchetto: “I democratici devono chiedere veri cambiamenti che proteggano le nostre comunità prima che Ice e Cbp ricevano un altro dollaro di finanziamento”.  

 

