Usa, Trump sceglie il manager miliardario Bessent come segretario al Tesoro

(Adnkronos) – Il manager miliardario degli hedge fund, Scott Bessent, è stato scelto come nuovo segretario al Tesoro dal presidente eletto, Donald Trump. Lo ha riferito il New York Times, sottolineando come Bessent avrà il delicato compito di guidare un’agenda economica che dovrebbe essere costruita attorno all’aumento dei dazi e al taglio delle tasse. Bessent, il fondatore della società di investimento Key Square Capital Management, è stato nell’ultimo anno tra i principali consiglieri di Trump in materia economica. Tra i punti centrali della sua idea di economia, sottolinea il giornale, ci sono la riduzione dei sussidi governativi, la deregolamentazione e l’aumento della produzione nazionale di energia. A differenza di molti a Wall Street, Bessent – 62 anni – è anche un sostenitore del ricorso ai dazi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)